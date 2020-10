Calciomercato Juventus, colpo super: addio Dybala | Lo vuole Ronaldo!

La Juventus programma già la prossima stagione, con i relativi innesti da regalare a Pirlo tra gennaio ed il calciomercato estivo. In tal senso, resta in bilico la posizione di Paulo Dybala. L’argentino, infatti, è ancora distante dal rinnovo con la ‘Vecchia Signora’ e potrebbe partire: Ronaldo in pressing per l’erede della ‘Joya’: ecco chi vuole CR7.

Calciomercato Juventus, erede Dybala: ‘sponsor’ Ronaldo

La Juventus deve sciogliere il nodo relativo al rinnovo di Paulo Dybala, in scadenza nel 2022. In caso di mancato accordo, l’ex Palermo partirà per finanziare un colpo da sogno da affiancare a Cristiano Ronaldo. Una voce che, dalla Spagna, prende sempre più forma in vista della prossima estate.

Si tratta di Karim Benzema che a dicembre compirà 33 anni e potrebbe quindi salutare il Real di Zidane a fine stagione. Sul francese è in forte pressing Cristiano Ronaldo che amerebbe tornare a giocare al fianco del bomber classe 1987.

Situazione quindi in divenire, la Juventus non smette di pensare a Benzema per l’attacco 2021/22: Paratici al lavoro, tutto dipenderà dal futuro di Dybala.

