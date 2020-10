Calciomercato Inter, difensore per terzino | Affare col Liverpool

Inter e Liverpool potrebbero concludere uno scambio nel prossimo calciomercato di gennaio esaudendo le richieste dei rispettivi allenatori, Antonio Conte e Jurgen Klopp

Il Liverpool è a caccia di un sostituto a tempo determinato, possiamo dire almeno fino al termine di questa stagione, di Virgil van Dijk. Nel derby con l’Everton di Ancelotti, il centrale olandese ha subito un duro intervento del portiere avversario Pickford che gli ha procurato la rottura dei legamenti del ginocchio sinistro. Il 29enne di Breda ha di fatto chiuso anzitempo l’annata, considerato che dovrà stare ai box per circa sette mesi. E così Klopp ha chiesto alla sua società di intervenire nel prossimo calciomercato di gennaio per l’acquisto di un nuovo difensore. Diversi già i nomi accostati al club inglese, inclusi alcuni di nostra grande conoscenza come Koulibaly del Napoli e Skriniar dell’Inter.

Calciomercato Inter, soldi e contropartita dal Liverpool per Skriniar

Per i ‘Reds’ più facile arrivare al secondo, visto che De Laurentiis vuole non meno di 70 milioni per il senegalese che sembra tornato ad altissimi livelli. Il nerazzurro è invece più accessibile poiché Conte non lo ritiene affatto intoccabile e la società targata Suning ha già provato a piazzarlo l’estate scorsa. La richiesta è di 50 milioni di euro, cifra che di sicuro il Liverpool non si sognerebbe di tirare fuori e non solo a causa della crisi economica legata al Covid-19. All’Inter possono essere offerti sui 25-30 milioni di euro e il cartellino di un calciatore che fin qui non è riuscito a inserirsi, anche per qualche problema fisico, nei piani tecnico-tattici di Klopp: parliamo di Konstantinos Tsikimas, pagato 13 milioni di euro nel mercato estivo. Non uno a caso, comunque, perché la società di viale della Liberazione lo ha seguito a lungo quando giocava nell’Olympiacos ed è intenzionata ad aggiungere alla rosa un altro terzino mancino. L’operazione, compreso il cartellino del greco, si chiuderebbe quindi sui 40-42 milioni.

