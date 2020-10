Calciomercato Milan, riscatto Brahim Diaz | Si pensa allo scambio

Ottimo inizio con la maglia del Milan per Brahim Diaz, che convince sempre di più i rossoneri: si pensa allo scambio per il riscatto

Secondo big match per il Milan consecutivo in Serie A, che dopo aver sconfitto l’Inter nel derby, affronterà la Roma di Paulo Fonseca. Nel frattempo però i discorsi sul mercato non si fermano e si comincia già a pensare al riscatto di Brahim Diaz, che ha iniziato alla grande la sua avventura in rossonero. Per trattenerlo si pensa ad uno scambio con il Real Madrid.

Calciomercato Milan, si pensa al riscatto di Brahim Diaz: Leao sul piatto per convincere il Real

In casa Milan si pensa già al futuro, cercando sin da subito di assicurarsi di trattenere i calciatori più importanti in rosa. In poco tempo ad assumere un ruolo importante per Stefano Pioli è Brahim Diaz, attaccante arrivato in prestito dal Real Madrid.

Per lui in rossonero sono già arrivati due gol in quattro presenze tra Serie A ed Europa League, numeri che sicuramente convincono la società milanista a volerlo trattenere anche nella prossima stagione. Così il Milan per trattenerlo starebbe pensando di offrire ai ‘blancos’ uno scambio alla pari con Rafael Leao. Naturalmente poi, bisognerà vedere se il calciatore brasiliano interesserà a Zidane come contropartita per l’addio definitivo dell’attaccante spagnolo.

