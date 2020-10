Calciomercato Inter, un big dal Real Madrid | Eriksen carta di scambio

L’Inter potrebbe portare a termine un grande scambio con il Real Madrid nei prossimi mesi sul calciomercato. I nerazzurri cercano di arrivare a un nome di alto livello per la rosa di Antonio Conte: occhio a Eriksen

L’Inter ha mostrato grandi difficoltà difensive in quest’inizio di stagione. I nerazzurri potrebbero tornare pesantemente sul mercato in modo da trovare il grande nome che possa rinforzare in modo significativo la rosa a disposizione di Antonio Conte. Per questo potrebbe essere imbastito un grande scambio con il Real Madrid, avversario proprio dei nerazzurri nel girone di Champions League.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, difensore per terzino | Affare col Liverpool

Eriksen verso il Real Madrid con uno scambio

I nerazzurri nei prossimi mesi potrebbero dunque mettere sul piatto Christian Eriksen pur di arrivare a Raphael Varane. Il difensore centrale potrebbe essere l’elemento giusto per Antonio Conte per blindare la difesa. L’Inter fa una valutazione da 40 milioni del suo centrocampista offensivo, mentre il Real chiede 50 milioni per il centrale francese. Vedremo cosa accadrà nei prossimi mesi e se i due club riusciranno a trovare la quadratura per fare contenti sia Zidane che Antonio Conte.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Coronavirus, Di Maio shock | Apre alla chiusura della Serie A