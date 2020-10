Calciomercato Inter, Eriksen in uscita | Arriva l’offerta ‘ridicola’

Il futuro di Christian Eriksen continua a sembrare lontano dall’Inter: arriva un’offerta ‘ridicola’ per il trasferimento del danese

La nuova stagione di Christian Eriksen è cominciata proprio com’era terminata la scorsa. Il danese ancora non riesce a trovare la sua dimensione nella rosa di Antonio Conte ed il suo futuro continua ad essere in bilico. Arriva dalla Francia un’offerta per il trasferimento del danese già a gennaio, ma è ridicola.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Milan e Inter, colpo a centrocampo | Idea dal Real Madrid!

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato, Inter-Lautaro: l’argentino allo scoperto | Arriva l’annuncio!

LEGGI ANCHE >>> Lega A e Figc, lettera al Governo | Perdite shock e rischio collasso

Calciomercato Inter, il PSG presenta l’offerta per Eriksen: 20 milioni sono troppo pochi

In casa Inter quella di oggi sarà una serata fondamentale per il cammino in Champions League. Infatti, dopo il pareggio casalingo contro il Borussia Moenchengladbach, ci sarà la trasferta in Ucraina contro lo Shaktar Donetsk, dove vincere sarà fondamentale. Nel frattempo all’interno della rosa di Antonio Conte continua a faticare Christian Eriksen, che dal suo arrivo in Italia ancora non è riuscito ad adattarsi alla Serie A.

Questo naturalmente porta i nerazzurri a riflettere sul futuro del centrocampista e dalla Spagna arriva la notizia di un’offerta dalla Francia. Infatti, secondo quanto riportato da ‘Todo Fichajes’, il PSG avrebbe presentato all’Inter un’offerta per il centrocampista ex Tottenham di circa 20 milioni di euro. Un’offerta calcolata irrisoria da parte della società nerazzurra, che valuterebbe il proprio calciatore molto più della cifra offerta dai parigini. Dunque arriva il rifiuto per una proposta ‘ridicola’, con l’Inter che sarebbe pronta a far partire Eriksen solo per offerte adeguate.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, sfuma l’affare | Rinnovo ad un passo

Calciomercato Inter, 150 milioni per Lukaku | È duello