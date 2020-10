Calciomercato Juventus, colpo Sergio Ramos | ‘Pericolo’ italiano!

La Juventus è molto interessata a Sergio Ramos: tuttavia, il club bianconero deve far fronte alla concorrenza di un club italiano

La Juventus resta sempre molto attenta a piazzare dei colpi importanti a parametro zero che alzino il livello della squadra. In particolare, si sta monitorando la situazione di Sergio Ramos al Real Madrid, sul quale c’è anche il Milan. Il capitano non ha ancora rinnovato il proprio contratto, in scadenza nel 2021. E in tal senso emergono alcune novità dalla Spagna.

Juventus, Sergio Ramos non rinnova: concorrenza del Milan

Eduardo Inda, direttore di ‘OkDiario‘, in onda a El Chiringuito ha rilasciato alcuni aggiornamenti su Sergio Ramos: “Il giocatore ha già parlato con il Real Madrid, ma le posizioni sono parecchio distanti. Il problema è l’accordo sugli anni del contratto. Sergio Ramos vuole altri due anni, mentre il Madrid propone un annuale con opzione“. Inda si è poi soffermato sull’ingaggio del giocatore: “I soldi non sono un problema, il difensore ha già detto al Real Madrid di non volere un aumento“.

Sergio Ramos, quindi, rappresenta una grande occasione per il mercato della Juventus, che però deve fare i conti con il Milan. A gennaio il difensore spagnolo sarà libero di firmare con chiunque e c’è attesa di capire quale sarà la sua scelta.

