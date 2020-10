Calciomercato Juventus, cacciato da Benzema e maxi scambio per Dybala

Maxi scambio tra Juventus e Real Madrid: i blancos propongono due giocatori per poter arrivare a Dybala

Il pareggio in extremis di Karim Benzema contro il Borussia Monchengladbach ha evitato al Real Madrid di piombare in uno stato di crisi da Champions League, ma la prestazione incolore delle merengues resta comunque scritta nella pietra. Una partita condizionata anche da un litigio interno, che ha visto protagonista proprio l’attaccante francese che, come riportato dai media spagnoli, durante l’intervallo avrebbe detto al compagno di squadra Mendy che Vinicius stava giocando contro di loro.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, caccia al difensore | Concorrenza al Milan

Calciomercato Juventus, maxi scambio con il Real Madrid

La situazione potrebbe spingere Vinicius a una rottura con l’ambiente, soprattutto se in contrasto con uno dei senatori, ossia Benzema. Questo spingerebbe il talento brasiliano via da Madrid, soprattutto a fronte di prestazioni non esaltanti nell’ultimo periodo. Per questo motivo lo scenario che potrebbe andare a configurarsi vedrebbe il Real pronto a proporre alla Juventus il cartellino dell’estroso esterno brasiliano insieme con Isco, altro giocatore non sempre al centro dei piani di Zidane e richiesto da tempo dalla Vecchia Signora. In cambio, Zidane vorrebbe Paulo Dybala, perfetto compagno di reparto di Benzema.

La valutazione dell’attaccante argentino al momento è di 90 milioni di euro, quindi Vinicius e Isco dovrebbero riuscire in due a coprire le richieste della Juventus.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, occhi sul gioiello | Irrompe Klopp!