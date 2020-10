Calciomercato Juventus, caccia al difensore | Concorrenza al Milan

In casa Juventus il mirino si sposta in Francia, dove interessa un difensore centrale: sfida al Milan che lo osserva da tempo

Questa sera la Juventus è chiamata a ritrovare la migliore forma per affrontare il Barcellona nella partita valida per il gruppo G di Champions League. Nel frattempo il calciomercato non si ferma mai ed i bianconeri mettono nel mirino un difensore francese. Concorrenza al Milan che lo segue da tempo.

Calciomercato Juventus, offerta per Siamakan: sfida aperta al Milan

In Francia c’è un difensore che sta sorprendendo l’Europa intera, Serie A compresa. Questo è Mohamed Siamakan, difensore del francese classe 2000, che dimostra grande maturità e sicurezza nonostante la giovane età. Su di lui da tempo c’è l’interesse del Milan, confermato dall’agente del calciatore Badou Sambague, che ai microfoni di ‘Calciomercato.it’ ha confermato l’assalto dei rossoneri negli ultimi giorni di mercato.

Ora però, la concorrenza per il centrale dello Strasburgo per il Milan arriva proprio dalla Serie A, ovvero dalla Juventus. I bianconeri infatti starebbero pensando al giovane difensore che porterebbe forze nuove alla retroguardia. L’offerta della società juventina sarebbe quella di un prestito con obbligo di riscatto fissato a 23 milioni, che accontenterebbe la società francese per quanto riguarda la valutazione del calciatore. Ora starà al Milan tornare alla ribalta e provare a chiudere l’affare senza farsi beffare dai rivali bianconeri.

