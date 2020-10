Calciomercato Inter, vertice con Raiola | Cessione in vista

L’Inter non vuole farsi trovare alla sprovvista nel calciomercato di gennaio. I nerazzurri sono pronti a rinforzare la rosa, ma anche a cedere. Pronto un vertice con Mino Raiola

Siamo ancora a fine ottobre, ma il mercato dell’Inter sembra già poter entrare in una fase calda. Alcuni calciatori stanno confermando di non rendere al meglio nello scacchiere di Antonio Conte, su tutti Christian Eriksen. Il danese dopo diversi mesi in cui ha visto inaspettatamente molto più campo che panchina potrebbe riaffermarsi in una nuova società. Di seguito le ultime novità a riguardo.

Calciomercato Inter, Eriksen verso la cessione

L’Inter sta mettendo in atto diversi ragionamenti sul mercato e tutto sembra portare alla scelta di privarsi di Eriksen. Per questo, già nella giornata di oggi dovrebbe esserci un vertice con Mino Raiola. Il potente agente dovrebbe aiutare i nerazzurri a piazzare l’ex Tottenham sul mercato. Occhio al possibile addio con direzione Real Madrid o a un ritorno in Premier League. Proprio in Inghilterra, infatti, diverse big sarebbero pronte ad accogliere il trequartista. Si attendono aggiornamenti a riguardo nelle prossime settimane.

