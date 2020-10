Calciomercato, Spalletti di nuovo in panchina | Club a sorpresa

Luciano Spalletti è fermo da ormai due anni e va a caccia di una nuova squadra. Spunta l’idea del top club

Il Borussia Dortmund non sta andando così male nelle ultime settimane, ma il club ha evidenziato più volte la solita lacuna: nelle sfide con le grandi squadre raramente riesce a fare bene e imporsi sul campo.

Il tecnico Favre ha una buona media punti in campionato, dove al momento il Borussia è al secondo posto a un solo punto di distanza dal Bayern Monaco. In Champions League invece è arrivato il ko con la Lazio nella prima gara, a dimostrazione del fatto che nelle grandi partite i tedeschi non riescono a disputare prestazioni ottime.

Calciomercato, Spalletti nuova idea per la panchina del Borussia Dortmund

Nonostante il buon cammino del Borussia Dortmund in campionato, dunque, la posizione di Favre potrebbe essere in bilico e non è escluso un addio nei prossimi mesi. Per il suo successore ci sarebbero già diversi nomi e potrebbe spuntare anche l’idea Luciano Spalletti.

Il tecnico italiano è fermo da ormai due anni e sarebbe a caccia di una nuova squadra. L’ex Inter però sembrerebbe in attesa di chiamate dall’Italia e se proprio dovesse decidere di andare all’esterno, la priorità sembrerebbe quella di accettare offerte dalla Premier League.

In ogni caso Luciano Spalletti potrebbe presto trovare la nuova destinazione visto che è comunque uno degli allenatori più importanti ancora libero.

