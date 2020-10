Serie A, nuova ipotesi bolla per Inter e Milan | I dettagli

Nuova ipotesi bolla per permettere a Inter, Milan e Napoli di continuare a giocare il campionato in corso.

L’aumento dei casi di positività al coronavirus continua a spingere verso un possibile nuovo lockdown, ma localizzato solo su alcune città, tra cui ovviamente anche Milano. La Lombardia d’altronde, insieme alla Campania, è tra le regioni più colpite e la città meneghina ha bisogno di correre ai ripari, prendendo delle misure che possano riguardare anche il calcio. Per questo motivo il professor Galli, virologo, ha paventato nuovamente la possibilità di una bolla: “La creazione di bolle per le aree sottoposte al lockdown potrebbe creare un provvedimento che consenta di continuare a far giocare Napoli, Inter e Milan: può essere una bolla di 3 settimane, anche di un mese, non fino al termine della stagione”.

