Coronavirus, cinque positivi nel Milan | Comunicato UFFICIALE

Continuano a salire i casi di coronavirus nel calcio italiano. Oggi il Milan ha annunciato due nuove positività tra i calciatori più altri tre membri del gruppo squadra.

Il Milan, attraverso un comunicato ufficiale, ha reso noto la positività di Gianluigi Donnarumma e Jens Petter Hauge. Anche altri tre membri del gruppo squadra sono risultati positivi. Tegola non da poco per Stefano Pioli, che dovrà fare a meno del suo portiere e del neoacquisto Hauge.

Milan, Donnarumma e Hauge positivi: il comunicato

Di seguito, il comunicato ufficiale del Milan: “AC Milan comunica che gli esiti pervenuti ieri sera dal laboratorio hanno riscontrato una positività al tampone di Gianluigi Donnarumma, Jens Petter Hauge e di altri tre membri del gruppo squadra. Tutti sono asintomatici, sono stati immediatamente sottoposti ad isolamento domiciliare e sono state informate le autorità sanitarie locali. Oggi tutto il gruppo squadra è stato testato nuovamente, come da protocollo, e non sono risultate nuove positività“. Dunque, tutti e cinque i tesserati del club rossonero sono asintomatici e sono stati posti in isolamento, come prevede il protocollo.

