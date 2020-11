Calciomercato Serie A, la panchina traballa: riecco Ventura | Contatti avviati

Traballa una panchina di Serie A dopo i risultati dell’ultimo weekend. Potrebbe prefigurarsi il clamoroso ritorno di Gian Piero Ventura nella massima serie italiana. Di seguito gli ultimi dettagli

Dura sconfitta quest’oggi per il Torino contro la Lazio. I biancocelesti, nonostante le tante assenze, sono riusciti a portare a casa i tre punti contro i granata che giocavano in casa. Decisivi nei minuti di recupero Immobile su rigore e Caicedo che sono riusciti a ribaltare una partita che sembrava ben indirizzata. La sfida è terminata con il punteggio di 3-4. Per questo sembra in bilico la posizione di Marco Giampaolo sulla panchina del club di Urbano Cairo.

Possibile ribaltone al Torino: occhio a Ventura

Un grande Andrea Belotti neanche oggi è bastato al Torino per raggiungere i tre punti. Dopo la brutta sconfitta in extremis per 3-4 di oggi, i granata potrebbero cambiare allenatore. A Giampaolo, il cui progetto tecnico stenta a decollare, potrebbe subentrare Gian Piero Ventura. Il tecnico che ha deluso alla conduzione della Nazionale tornerebbe nel contesto dove ha fatto meglio in carriera. Si attendono sviluppi nelle prossime ore.

