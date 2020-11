Calciomercato Inter, clamoroso ribaltone | Allegri porta l’ex Juventus

Non è sicuramente un momento facile per l’Inter, che valuta il da farsi dopo l’ennesimo risultato negativo: c’è l’ipotesi ribaltone!

È stato un avvio complicato e difficile per l’Inter, che fin qui non ha sempre ottenuto i risultati sperati. I nerazzurri sono caduti già diverse volte in campionato e hanno collezionato solo undici punti nelle prime sei giornate, ovvero quattro punti in meno rispetto a un anno fa.

La compagine allenata da Antonio Conte ieri ha ottenuto un pareggio negli ultimi minuti contro il Parma e non ha convinto sul piano del gioco, specie nel primo tempo quando ha avuto il possesso del pallone senza però riuscire a creare troppe occasioni. Ora bisogna rialzarsi al più presto per non compromettere l’intera annata.

Calciomercato Inter, torna di moda il nome di Allegri: con lui anche Emre Can

A questo punto anche la società nerazzurra potrebbe iniziare a fare le sue valutazioni riguardo il futuro. È chiaro che se le cose dovessero continuare ad andare male, si potrebbe pensare allo scossone in panchina dove potrebbe arrivare Massimiliano Allegri, già accostato all’Inter nel mese di agosto.

L’ex Milan e Juventus non ha ancora trovato squadra e va a caccia di progetti importanti proprio come quello nerazzurro. In caso di un suo arrivo, potrebbe esserci anche l’assalto a un calciatore che ha apprezzato tanto in passato, ovvero Emre Can. È un tassello importante per il Borussia Dortmund ma per l’offerta giusta da 25-30 milioni non è esclusa una partenza.

Il centrocampista ex Juventus conosce già la Serie A e potrebbe essere un rinforzo importante per il centrocampo della ‘Beneamata’.