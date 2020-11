Calciomercato Juventus, due colpi a gennaio | Ronaldo fa i nomi!

La Juventus ha dato la sensazione di aver bisogno di alcuni acquisti mirati in quest’inizio di stagione. Secondo le ultime indiscrezioni, Cristiano Ronaldo avrebbe indicato i nomi giusti per gennaio

Non è stato un inizio di stagione eccezionale per Andrea Pirlo sulla panchina della Juventus. Qualche passo falso in campionato e il KO contro il Barcellona che ha fatto rumore per alcuni brutti errori dei torinesi. Per questo è probabile che Agnelli faccia uno sforzo sul calciomercato di gennaio per mettere a disposizione di Pirlo una rosa ancor più competitiva. Cristiano Ronaldo ha fatto anche i nomi in dirigenza di due ottimi calciatori.

Calciomercato Juventus, Cristiano Ronaldo consiglia i nuovi acquisti

I bianconeri non staranno, dunque, a guardare le avversarie, ma hanno intenzione di recitare la parte dei protagonisti sul calciomercato. Cristiano Ronaldo, in particolare, ha fatto i nomi di Oyarzabal e Koundé per completare la rosa, secondo quanto riporta Don Balon. Il primo è un’ala della Real Sociedad che da alcuni anni viene accostato a tutte le maggiori squadre. Il secondo è un difensore centrale, grande protagonista del trionfo del Siviglia in Europa League.

