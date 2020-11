Calciomercato Juventus, addio Alex Sandro | Due per uno!

In casa Juventus torna in bilico la posizione di Alex Sandro: il brasiliano può partire, super offerta alla dirigenza bianconera

Dopo la bella notizia della negatività all’ultimo tampone di Cristiano Ronaldo, la Juventus è pronta a scendere in campo per il match contro lo Spezia. Dal campo al calciomercato, potrebbe salutare nei prossimi mesi il brasiliano Alex Sandro. Il terzino finisce nel mirino del top club: offerta due per uno alla ‘Vecchia Signora’.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, beffa per il colpo a zero | Parla l’allenatore

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus: svolta per il big | Vuole restare!

Calciomercato Juventus, super offerta per Alex Sandro

Il Real Madrid ha tutta l’intenzione di farsi avanti per Alex Sandro. Il laterale verdeoro, fino ad ora ai box, è valutato 35 milioni dalla ‘Vecchia Signora’. La dirigenza bianconera non chiude all’addio dell’ex Porto ed è pronta ad imbastire uno scambio.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Spunta quindi l’ipotesi dell’inserimento di Marcelo e Mariano Diaz, ormai ai margini del progetto di Zidane e valutati insieme quanto il giocatore della Juventus. Il 29enne di Catanduva, in scadenza nel 2023, è al momento infortunato.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, beffa per il colpo a zero | Parla l’allenatore

Nell’ultima stagione in bianconero, Alex Sandro ha collezionato 41 presenze con 1 rete e 4 assist vincenti: adesso, il suo destino potrebbe intrecciarsi con quello del Real di Zidane.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, reazione ‘shock’ di Ronaldo | L’addio è più vicino

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, cacciato da Benzema e maxi scambio per Dybala