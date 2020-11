Calciomercato Juventus, beffa per il colpo a zero | Parla l’allenatore

La Juventus vuole rinforzare la rosa e programma già i nuovi colpi, ma un obiettivo potrebbe sfumare: le parole del tecnico

È stato un inizio di stagione difficile per la Juventus, che con il nuovo tecnico Andrea Pirlo sembra non aver trovato ancora la giusta quadra per avere un equilibrio adatto a una grande squadra. I bianconeri hanno collezionato fin qui troppi passi falsi e devono provare a risalire la china al più presto.

In Serie A la ‘Vecchia Signora’ occupa attualmente la quinta posizione in classifica con soli nove punti collezionati in cinque gare, tre di questi sono arrivati con la vittoria a tavolino con il Napoli. In Champions League invece c’è stato prima il successo di Kiev contro la Dinamo e poi il ko per 0-2 in casa contro il Barcellona.

Calciomercato Juventus, Alaba si allontana. Parla Flick: “Spero rinnovi”

La Juventus intanto pensa anche a nuovi colpi di calciomercato per il futuro e tra questi c’è David Alaba, monitorato da Fabio Paratici da ormai diversi tempo. Il suo contratto con il Bayern Monaco scade a giugno 2021 e pertanto potrebbe essere un affare a parametro zero, ma il tecnico bavarese Hans-Dieter Flick ha parlato di lui in conferenza stampa. Di seguito sono riportate le sue parole.

“Spero davvero che arrivi un nuovo accordo e la firma per Alaba, perché penso sia consapevole della situazione attuale del club. Qui ci divertiamo molto e l’atmosfera è bella, giochiamo bene a calcio e siamo stabilmente tra le migliori squadre al mondo. Sono sicuro che ci penserà, in ogni caso noi rispetteremo ogni decisione. Spero rimanga con noi, ma alla fine decide lui“.

Resta in bilico dunque il futuro di Alaba: il Bayern vorrebbe trattenerlo ma ogni decisione spetterà al calciatore.

