Calciomercato Juventus: svolta per il big | Vuole restare!

Svolta per il mercato della Juventus. Indiscrezione dalla Spagna, il top player ha deciso il suo futuro: i dettagli

In attesa di scendere in campo per la trasferta contro lo Spezia, la Juventus di Pirlo guarda alle prossime sessioni di calciomercato. In tal senso, i dirigenti bianconeri devono registrare le dichiarazioni del top player che può cambiare i piani della Juventus per la prossima estate: lo scenario.

Calciomercato Juventus, il big esce allo scoperto

Una pista, quella bianconera, destinata a sfumare nonostante l’interessamento degli ultimi mesi. Secondo quanto riportato dal portale iberico ‘Mundo Deportivo’, la stellina del Barcellona Ansu Fati avrebbe deciso di restare in Catalogna.

Trascinatore della squadra di Koeman, l’attaccante ha appena compiuto 18 anni ed ha espresso un desiderio: continuare la carriera in blaugrana. “Questo è solo l’inizio, spero di poter festeggiare altri anni da giocatore del Barça”, le parole del gioiello, riportate dalla testata spagnola. Il classe 2002 che dovrebbe dunque rinnovare il contratto con il Barcellona.

Niente Juventus per Ansu Fati, quindi, per il momento. L’attaccante è destinato a restare protagonista in Catalogna e, con ogni probabilità, a raccogliere la pesante eredità di Messi nei prossimi anni.

