Calciomercato Juventus, doppio scippo per Messi | 123 milioni!

La Juventus potrebbe vedere due big salutare nei prossimi mesi: doppia cessione, futuro insieme a Leo Messi

Dopo il confronto di ieri sera chiuso con la vittoria dei blaugrana, Juventus e Barcellona potrebbero tornare a intrecciare le proprie strade anche in ottica calciomercato. Dopo le dimissioni di Bartomeu, il club catalano è pronto a ripartire con un progetto tutto nuovo firmato Laporta: cinque colpi da affiancare a Leo Messi.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Dybala ‘porta’ due big | Tutti i dettagli

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, ‘esperimento’ fallito | Via a gennaio

Calciomercato, asse Juventus-Barcellona: doppio colpo

Joan Laporta vuole riprendersi il Barcellona. In attesa delle prossime elezioni, l’ex patron dal 2003 al 2010, ha esultato ieri su Twitter alle dimissioni di Bartomeu (“Finalmente! Ora un nuovo Barça”),. Laporta ha già in mente un piano per risollevare le sorti della squadra di Koeman. Cinque colpi per ripartire e ‘convincere’ Messi, stando a quanto riportato dal portale spagnolo ‘Diario Gol’.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Un difensore centrale, un centrocampista, un esterno e due attaccanti. Si guarda in casa bianconera e sono due i nomi da cui il Barcellona 2021/22 ha intenzione di ripartire. In primis Matthijs de Ligt, già vicino ai catalani e che Koeman conosce molto bene avendolo già allenato in Nazionale. L’olandese ha una valutazione di 85 milioni e resta tra le prime scelte per la difesa blaugrana.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, Paratici nuovamente multato | Ecco perché

In seconda battuta piace Rodrigo Bentancur, accostato a City e Barcellona in estate. Il 23enne uruguagio, in scadenza nel giugno 2024, è valutato 38 milioni dalla dirigenza juventina. Situazione dunque in divenire, il Barcellona è pronto a fare la ‘spesa’ in casa Juventus: 123 milioni per i due big di Pirlo.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Dybala al Real Madrid | Scambio ‘galactico’!

LEGGI ANCHE >>> Lega A e Figc, lettera al Governo | Perdite shock e rischio collasso