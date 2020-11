Calciomercato Juventus, ‘beffa’ Ronaldo | Accordo monstre!

Arriva la clamorosa indiscrezione dalla Spagna che spiazza Cristiano Ronaldo: rinnovo ‘folle’, ecco tutti i dettagli

La Juventus si prepara a riaccogliere Cristiano Ronaldo, dopo l’esito negativo dell’ultimo tampone a cui è stato sottoposto il portoghese. CR7 si riprende la Juventus anche se in ottica calciomercato è ad un passo dalla clamorosa beffa: ecco perchè.

Calciomercato Juventus, assist da Parigi e super rinnovo

Cristiano Ronaldo e la Juventus, al di là dell’accordo fino al 30 giugno 2022, sono stati in più riprese vicini all’addio. In tal senso, per l’asso portoghese ci ha provato con forza il Psg. Il club di Al Khelaifi ha tuttavia cambiato piano, dando la priorità al rinnovo di Neymar.

Il brasiliano, 2 gol e 3 assist nelle 6 presenze stagionali, è il cardine della squadra di Tuchel e in tal senso, secondo ‘Fichajes.com’, il ds Leonardo ha tutta l’intenzione di blindarlo con Neymar disposto a restare. Si lavora ad un prolungamento quinquennale, a 36 milioni a stagione.

Il gioiello verdeoro arriverebbe ad incassare 180 milioni di euro complessivi. Una ‘spesa’ folle che taglia, di fatto, le gambe ad un possibile nuovo assalto a CR7.

