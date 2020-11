Calciomercato, Juventus superata | ‘Scippo’ Ancelotti!

La Juventus rischia di veder sfumare definitivamente uno degli obiettivi per il prossimo anno: Ancelotti anticipa i bianconeri

Quando manca poco al ritorno in campo per la trasferta contro lo Spezia, a tenere banco in casa Juventus è anche il calciomercato. In vista di gennaio, si complica la pista che porta al top player da tempo sul taccuino dei dirigenti bianconeri: sorpasso dell’Everton di Ancelotti.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, clamoroso ribaltone | Allegri porta l’ex Juventus

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, due colpi a gennaio | Ronaldo fa i nomi!

Calciomercato Juventus, si allontana il big

In casa Juventus si lavora alla prossima sessione di calciomercato. Diversi i nomi sul taccuino di Fabio Paratici, CFO bianconero, a caccia di colpi di spessore da regalare a Pirlo già a gennaio. In tal senso, rischia di sfumare definitivamente la pista Isco.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Il trequartista, ormai scaricato da Zidane, è destinato a lasciare Madrid nelle prime settimane di gennaio. Lo spagnolo piace da tempo a Pirlo ma, secondo il ‘Mirror’, sarebbe l’Everton il club in pole per acquistarlo a gennaio.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, addio Alex Sandro | Due per uno!

Il classe ’92 è allettato sia dal trasferirsi in Premier alla corte di Ancelotti sia di tornare a giocare con l’ex compagno al Real, James Rodriguez. Situazione in divenire, Ancelotti fa sul serio per Isco: l’Everton pronto a farsi avanti per il 22 del Real Madrid.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, ‘beffa’ Ronaldo | Accordo monstre!

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus: svolta per il big | Vuole restare!