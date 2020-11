Roma, Dzeko positivo | L’annuncio UFFICIALE del bomber

Roma, Edin Dzeko positivo al coronavirus: il bomber giallorosso annuncia la notizia sui social network

Brutte notizie per la Roma. Edin Dzeko è risultato infatti positivo al coronavirus. L’annuncio è arrivato dallo stesso attaccante giallorosso poco fa con un post sul suo profilo Instagram ufficiale. “Ciao a tutti, purtroppo sono positivo al Covid19 e come sapete dovrò rispettare il periodo di quarantena – scrive – Voglio tranquillizzare tutti quelli che mi conoscono, fortunatamente non ho sintomi particolari”. Una tegola per il tecnico dei capitolini Paulo Fonseca, che dovrà affrontare la sfida di domenica contro il Genoa senza il numero 9 bosniaco. Si prepara il debutto da titolare in campionato per Borja Mayoral, che ha rotto il ghiaccio ieri in Europa League contro il Cluj realizzando una doppietta.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, la Roma prova lo sgarbo | Lo ha proposto Fienga

Fiorentina, UFFICIALE nuovo positivo al Covid | Il comunicato