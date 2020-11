Calciomercato, via libera all’Inter | Cristiano Ronaldo ‘tradito’

Cristiano Ronaldo lo vuole con lui alla Juventus, ma il suo futuro potrebbe essere all’Inter. Ci sarebbe già il via libera del calciatore in uscita dal Real Madrid

In Spagna si parla di un Cristiano Ronaldo deciso a lasciare la Juventus al termine della stagione. Non solo, secondo la medesima fonte il fuoriclasse portoghese ‘sogna’ il ritorno al Real Madrid dove ha vinto tutto quel che c’era da vincere – tra Liga, Champions e Palloni d’Oro – affermandosi a livello mondiale. Ai cavalli di ritorno, anche a quelli di razza, crediamo poco, ma nel calciomercato può succedere di tutto e quindi la mano sul fuoco non la mettiamo. E consigliamo di non metterla…

LEGGI ANCHE >>> Italia, il CT Mancini positivo al Covid-19 | L’annuncio UFFICIALE

Calciomercato Juventus, Marcelo ‘tradisce’ Cristiano Ronaldo: sì all’Inter

Altre fonti, sempre spagnole, sostengono invece che CR7 voglia proseguire la sua avventura torinese – ricordiamo che il contratto, da 31 milioni di euro netti, scade nel giugno 2022 – coinvolgendo un suo vecchio compagno nelle ‘Merengues’ e tutt’ora grande amico: parliamo di Marcelo. Dotato di passaporto spagnolo che lo rende di conseguenza comunitario e molto più appetibile, il 32enne brasiliano è ormai a fine ciclo con il Real Madrid come dimostra il ruolo di riserva che da tempo gli ha affibiato Zinedine Zidane. Il divorzio può avvenire a giugno e a condizioni economiche favorevoli.

Strada in discesa per Paratici e soci? Macché, visto che il club bianconero non pare aver voglia di farsi carico di un altro stipendio importante (8,5 milioni) e soprattutto di un ultratrentenne col motore usurato. Il futuro di Marcelo, valutabile al massimo sui 15 milioni di euro anche se Perez potrebbe concederlo a titolo gratuito o quasi pur di levarselo di mezzo, ha chance di essere ugualmente in Italia. Nella penisola iberica si dice infatti che un’altra big di Serie A sia pronta a portarselo a casa, ovvero l’Inter che per la corsia mancina è di fatto costretta a fare affidamento solo su Young.

A quanto pare ci sarebbe già il sì di Marcelo al trasferimento ad Appiano, dove hanno avuto tanta fortuna diversi suoi connazionali. Il suo passaggio all’Inter sarebbe un vero e proprio tradimento. Alla Juventus? No, a Cristiano Ronaldo.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, colpaccio in Francia | Ci pensa Mendes

Calciomercato Juventus, sfuma il giovane top | Va al Real Madrid