Calciomercato Juventus, sfuma il giovane top | Va al Real Madrid

Sfuma l’obiettivo in attacco per la Juventus: il giovane top player si è già accordato con il Real Madrid

Grande attenzione da parte della Juventus nell’osservare la situazioni di alcuni top player in giro per l’Europa. Andrea Agnelli vorrebbe mettere a disposizione di Pirlo altri big in grado di alzare il livello qualitativo della squadra, ma a operare sul mercato non ci sono solo i bianconeri. Infatti, uno dei principali obiettivi per l’attacco non è destinato a vestire la maglia della Juve in futuro.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, scambio in Francia | Ci pensa Mendes

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, colpo stellare | Lo ‘finanzia’ Lautaro

Juventus, sfuma l’obiettivo Haaland: va al Real Madrid

Inevitabile che la Juventus si interessi a Erling Haaland, dopo i tanti gol segnati nelle ultime stagioni con le maglie di Salisburgo e Borussia Dortmund. L’attaccante norvegese classe ’00 è uno dei migliori -se non il migliore- prospetti del panorama internazionale e con la maglia della squadra tedesca ha già segnato 25 gol in 28 partite. Una media mostruosa, che attirato gli occhi di anche altri club. Su tutti quelli del Real Madrid.

Secondo quanto riferito da ‘AS‘, quotidiano spagnolo, il Real Madrid è la squadra in vantaggio per acquistare Haaland. I blancos vogliono puntellare la squadra con innesti giovani e il norvegese è stato scelto come il centravanti del futuro. Non c’è una clausola, ma un patto tra Mino Raiola -agente del giocatore- e la dirigenza del Borussia Dortmund di venderlo nel 2022 al Real, soprattutto per gli ottimi rapporti tra le società, per una cifra vicino ai 75 milioni di euro. Le possibilità di veder giocare Haaland al Bernabeu sono molto alte e la Juventus non può fare altro che restare a guardare.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Milan, trattativa per Brahim Diaz | Richiesta folle!

Calciomercato Milan, vice Ibrahimovic | Nel mirino l’ex Juventus