Calciomercato Milan, trattativa per Brahim Diaz | Richiesta folle!

Il Milan è pronto a intensificare i contatti per concludere un’importante trattativa di calciomercato. La cifra messa sul piatto dai rossoneri per Brahim Diaz, però, non sembra soddisfare per nulla la controparte

L’inizio di stagione del Milan ha sorpreso tutti in Italia e fuori. Trascinati da uno strepitoso Zlatan Ibrahimovic, i rossoneri sono riusciti a imporsi nelle posizioni di classifica più alte a suon di solidità e vittorie. La società ha intenzione di rafforzare ulteriormente la rosa a disposizione di Pioli, inserendo gli elementi giusti e confermando quelli chiave. Tra questi, ad esempio, Diaz che ha sempre fatto bene negli spezzoni giocati.

Calciomercato Milan, distanza per il riscatto di Brahim Diaz

Il trequartista, però, non si muoverà a titolo definitivo per una cifra tanto bassa. Secondo quanto riporta Defensa Central, infatti, il calciatore secondo il Real Madrid vale 60 milioni di euro. Una cifra spaventosa e al di fuori delle attuali possibilità del Milan. I rossoneri, infatti, hanno messo sul piatto 25 milioni di euro, offerta definita “ridicola”. I Blancos aprono, in ogni caso, a un trasferimento definitivo nei prossimi mesi, ma alle loro condizioni economiche.

