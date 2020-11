Genoa, UFFICIALE un nuovo positivo al Covid | Salterà la Roma

Nuovo caso di positività in casa Genoa: il comunicato della società

Sembrava alle spalle il focolaio di positivi al Covid creatosi in casa Genoa, ma la società ha da poco ufficializzato un nuovo caso all’interno dell’organico della prima squadra. Si tratta di Cristian Zapata, prontamente messo in isolamento e che quindi salterà la gara contro la Roma al Ferraris in programma per domani. Partita tra l’altro già orfana di Dzeko, anche lui fermo per Covid. Questo il comunicato integrale: “Il Genoa Cfc comunica che in seguito agli esami strumentali effettuati in data 6/11/2020 il difensore Cristian Zapata è risultato positivo al Covid 19. La Società ha attuato tutte le misure necessarie e informato le Autorità competenti”.

