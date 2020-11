Real Madrid, due positivi al Covid | Zidane perde due titolari

Due positività nel Real Madrid: Zidane dovrà rinunciare a due titolari

Nuovo giro di tamponi per il Real Madrid di Zidane e due cattive notizie che arrivano per il tecnico francese: Casemiro ed Eden Hazard sono risultati positivi al Coronavirus e dovranno saltare la gara di domani contro il Valencia, oltre a perdere le convocazioni per le rispettive nazionali. Lo riporta ‘Todofichajes.com’. Un brutto colpo in particolar modo per il trequartista belga, che sembrava essere tornato in buona forma, ma pesante anche lo stop per il centrocampista brasiliano, a oggi perno insostituibile della mediana madrilena.

