Calciomercato Juventus, nuova offerta per Ramos | I dettagli

La Juventus continua a lavorare al grande colpo Sergio Ramos per la difesa: i dettagli della nuova offerta arrivata allo spagnolo

Il calciomercato non si ferma mai ed anche in un momento in cui le squadre sono impegnate con le varie competizioni da disputare, si continuano a pianificare nuovi possibili colpi. In casa Juventus il sogno per la difesa continua ad essere Sergio Ramos, il cui futuro sembrerebbe essere sempre più lontano da Madrid. Nuova offerta pervenuta al centrale spagnolo.

Calciomercato Juventus, Sergio Ramos il sogno per la difesa: Beckham lo vuole

Il sogno della Juventus per rinforzare la difesa nella prossima stagione continua ad essere il capitano del Real Madrid, Sergio Ramos. Il prossimo giugno 2021 il difensore centrale vedrà scadere il proprio contratto con i ‘blancos’, ma al momento il rinnovo sembrerebbe molto complicato, poiché il club spagnolo faticherebbe ad accontentare le richieste economiche del proprio capitano. Per questo motivo la Juventus spera di poter convincere il centrale già da gennaio, ma dovrà fare i conti con altri club interessati.

Infatti, secondo quanto riportato dal sito spagnolo ‘Fichajes.net’, su Ramos oltre all’interesse del PSG ci sarebbe anche quello dell’Inter Miami. Il club americano infatti sarebbe disposto ad offrire al capitano spagnolo una nuova vita in America sotto la guida del presidente ed ex compagno David Beckham. Inoltre nella squadra dell’MLS milita anche l’ex compagno di squadra Gonzalo Higuain. Una proposta quella statunitense che accontenterebbe le richieste economiche dello spagnolo e che potrebbe convincere Ramos a partire verso una nuova vita per chiudere la carriera in bellezza sotto il sole di Miami.

