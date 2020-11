Calciomercato Juventus, top player in scadenza | Inserimento bianconero

La Juventus prova ad inserirsi nella corsa al top player: opportunità a parametro zero per la prossima stagione

Nuovo obiettivo in casa Juventus, che continua a lavorare sodo in chiave calciomercato per assicurarsi i migliori talenti in circolazione. Secondo quanto riportato dal portale spagnolo ‘Fichajes.net’, i bianconeri avrebbero puntato il mirino in Francia, mettendo nella lista degli obiettivi Angel Di Maria. Il calciatore del PSG infatti vedrà scadere il proprio contratto con il club parigino il prossimo giugno 2021. Tra i tanti top club che hanno nel mirino l’argentino, ci sarebbe anche la Juventus, che vorrebbe puntare al colpo di qualità a parametro zero per la prossima stagione. Nel frattempo però il PSG non perde le speranze e lavora al rinnovo del calciatore, fondamentale per capire quale sarà il suo futuro.

