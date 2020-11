Calciomercato Fiorentina, UFFICIALE: Commisso ha scelto Prandelli

Ufficiale l’esonero di Giuseppe Iachini, la Fiorentina affida la panchina a Cesare Prandelli: le dichiarazioni di Rocco Commisso

“ACF Fiorentina comunica di avere sostituito Giuseppe Iachini allenatore della Prima Squadra con Cesare Prandelli”. Inizia così il comunicato con il quale la società toscana ufficializza l’esonero di Iachini e il ritorno in panchina dell’ex commissario tecnico dell’Italia. Il presidente Commisso ha deciso per l’avvicendamento tecnico dopo il pareggio di Parma e il dodicesimo posto in classifica.

La Fiorentina ha scelto quindi Prandelli che verrà presentato domani, martedì 10 novembre, alle 13. “La sua storia professionale e la sua umanità, riconosciute e apprezzate da tutto il mondo del calcio – ha affermato Rocco Commisso in alcune dichiarazioni rilasciate al sito viola – , rendono Prandelli la persona più adatta a sedere sulla panchina viola”.

Fiorentina, Prandelli al posto di Iachini: le parole di Commisso

Il presidente ha anche aggiunto di aver condiviso la scelta della dirigenza di puntare sull’allenatore, giudicato “candidato ideale per le sue esperienza e la sua massima motivazione di tornare a lavorare per i nostri colori”. Commisso ha voluto ringraziare Iachini “che, nel momento più difficile della scorsa stagione, ha trascinato e guidato la squadra, col suo lavoro, la sua dedizione e il suo carattere”.