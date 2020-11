Calciomercato Inter, ritorno e cessione in Serie A | I dettagli

Il futuro di un calciatore di proprietà dell’Inter sembra ancora decisamente in bilico sul calciomercato. Un club di Serie A potrebbe tentare con forza l’assalto durante la prossima estate

Valentino Lazaro ha vissuto un grandissimo weekend dopo uno straordinario gol contro il Bayer Leverkusen. Il laterale, infatti, è riuscito a capitalizzare al massimo un cross dalla destra, mandando il pallone all’incrocio dei pali con la mossa dello scorpione. Una rete che ha fatto nel giro di poche ore il giro del mondo. Intanto il suo futuro resta ancora in bilico, in attesa del mercato estivo.

Calciomercato Inter, Lazaro verso il ritorno in Serie A

L’esterno, in estate, dopo l’ultimo prestito al Newcastle, è passato dall’Inter al Borussia Moenchengladbach in prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 13,8 milioni di euro. Se il club tedesco non dovesse riscattare il calciatore, attenzione al possibile ritorno in Serie A. Il club che potrebbe fiondarsi sul calciatore è la Roma. Il club capitolino, infatti, ha bisogno di un nuovo esterno destro e l’austriaco potrebbe essere il profilo giusto per Fonseca. Vedremo se la pista si riscalderà nelle prossime settimane.

