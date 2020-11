Verona-Roma, la decisione sul ricorso dei giallorossi | UFFICIALE

Verona-Roma, dopo il 3-0 a tavolino, respinto ufficialmente il ricorso dei giallorossi: arriva il comunicato della FIGC

“La Corte Sportiva D’Appello Nazionale ha respinto il ricorso della Roma, confermando la sconfitta per 0-3 comminata dal Giudice Sportivo per il match con l’Hellas Verona disputato lo scorso 19 settembre e valevole per la prima giornata del campionato di Serie A. Il Giudice Sportivo aveva sanzionato la società giallorossa con la perdita della gara per 0-3 per aver schierato un calciatore non iscritto nella lista dei 25 giocatori della rosa”. Così, la FIGC ha respinto ufficialmente il ricorso della società capitoline, in merito al 3-0 a tavolino, subito per un errore amministrativo per la trasferta del Bentegodi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Milan, ritorno di fiamma | Addio già deciso!

Calciomercato Juventus, sfuma il top player | Accordo per il rinnovo