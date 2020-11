Calciomercato Milan, ritorno di fiamma | Addio già deciso!

Il Milan torna a pensare al gioiello che ha intenzione di cambiare squadra a gennaio: c’è l’apertura, i dettagli dell’affare

In attesa di scendere in campo per la sfida di San Siro questa sera contro l’Hellas Verona, il Milan programma le prossime operazioni di calciomercato. In vista di gennaio, torna a prendere quota una pista già fortemente sondata durante l’ultima sessione estiva: Maldini ci riprova, l’addio del big è ormai ad un passo.

Calciomercato Milan, colpo top: assalto a gennaio

Lo stop di Ibrahimovic per la positività al Covid-19 e l’infortunio di Rebic, hanno convinto il Milan a cautelarsi, in una stagione decisamente particolare, con un nuovo rinforzo in attacco. Si torna quindi a pensare a Luka Jovic che, nonostante le chance concessegli da Zidane nelle ultime uscite, è destinato ad abbandonare il Real Madrid.

Secondo ‘Marca’, il serbo avrebbe già preso la decisione di salutare i ‘Blancos’ il prossimo gennaio, per rigenerarsi e tornare in forma. Arrivato nell’estate 2019 per 60 milioni dall’Eintracht Francoforte, Jovic è stato vicino a vestire la maglia del ‘Diavolo’ nei mesi scorsi.

Florentino Perez sembra quindi disposto ad aprire alla cessione a titolo temporaneo, in prestito a gennaio, con eventuale opzione d’acquisto fissata alla prossima estate. Jovic piace a West Ham, Leicester ma anche a Monaco ed Eintracht Francoforte che ci avevano già provato in estate: può dire addio alle ‘Merengues’ per circa 30 milioni di euro.

