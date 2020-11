Calciomercato Milan, big in prestito | Juventus superata!

Il Milan è pronto a fiondarsi sul top player da tempo sul taccuino di Paratici: ecco l’offerta, colpo a gennaio

Il Milan di Pioli lavora al lavoro per il posticipo domenicale, a San Siro, questa sera contro l’Hellas Verona. Dal campo al calciomercato, arriva dalla Spagna la clamorosa indiscrezione che vedrebbe i rossoneri vicini al colpo top nel mese di gennaio. La Juventus, da tempo sulle tracce del big, ad un passo dalla beffa.

Calciomercato Milan, colpo ‘galactico’: i dettagli

Secondo quanto riportato da ‘Todofichajes.com’, il Milan si è inserito nella corsa all’acquisto di Isco. Il portale spagnolo sottolinea come l’Everton, squadra in pole ormai da giorni, non sia la sola sul trequartista del Real.

Isco, ufficiosamente scaricato da Zidane e pronto all’addio già a gennaio, piace da tempo a Paratici che già in estate aveva provato a portarlo alla Juventus. È adesso il Milan il club che potrebbe spuntare per l’approdo in Serie A dell’ex Malaga.

Un rinforzo di esperienza e spessore per i rossoneri che, approfittando degli eccellenti rapporti con la dirigenza madridista con cui si parla già del riscatto di Brahim Diaz, proveranno a regalare Isco a Pioli.

