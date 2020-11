Possibile scambio clamoroso tra Juventus e Manchester United in estate: tutto dipende da Dybala

È già rottura con i fan per Bruno Fernandes: il talento portoghese nella gara contro il Basaksehir ha perso palla 34 volte, stando a quanto riportato dal ‘DailyMail’ e non è riuscito a creare nessuna azione da gol. Una situazione che ha abbastanza infastidito i tifosi dei Red Devils e che spingerebbe l’ex Sampdoria e Udinese a lasciare la Premier League già a fine stagione, magari per tornare proprio in Serie A.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, veto su Dybala! Tutti i dettagli

Calciomercato Juventus, tutto sul portoghese | Dybala ‘merce’ di scambio

In Italia chi ha bisogno di ritoccare il proprio centrocampo è sicuramente la Juventus, che potrebbe provare ad assicurarsi il talento portoghese mettendo in piedi uno scambio con il Manchester United: in caso di mancato rinnovo di Dybala, infatti, l’attaccante argentino diventerebbe merce di scambio. Con una valutazione di 90 milioni di euro, entrambi i giocatori si muoverebbero creando delle plusvalenze per le due società, pronte a mettere in piedi uno scambio di pari valore.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato, blitz Juventus | Inter e Milan beffate!