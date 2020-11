Calciomercato Milan, il rinnovo del top player | Tutti i dettagli

Il Milan è vicino al rinnovo del suo top player. Un’operazione molto importante per i rossoneri, che hanno trattato a lungo col giocatore e trovato un’intesa. Ecco i dettagli

La stagione del Milan fino a questo momento è molto positiva. I rossoneri sono in testa al campionato, grazie soprattutto all’apporto dei suoi top player. Questi giocatori, però, hanno il contratto in scadenza nel 2021: su tutti Donnarumma, Calhanoglu e Ibrahimovic. Maldini, dunque, si sta muovendo in fretta per cercare subito l’accordo per evitare di perderli a parametro zero.

Milan, il rinnovo di Ibrahimovic

Il rinnovo più ‘fattibile’, almeno per il momento, è quello di Zlatan Ibrahimovic. Il Milan vuole continuare il rapport con lo svedese, che in questo avvio di stagione -nonostante alcune partite saltate per la positività al Covid-19-, sta continuando a dare spettacolo con la maglia rossonera. L’attuale accordo scadrà la prossima estate, ma è quasi fatta per il prolungamento fino al 2022. Il desiderio di Ibrahimovic è sempre stato quello di restare a Milano. In questo avvio di stagione ha già segnato 8 gol in 7 partite e dovrebbe andar via dal Milan quando avrà 41 anni.

