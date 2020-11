Calciomercato Juventus, beffa in arrivo | Sì al Barcellona

Possibile addio al top player, seguito a lungo dalla Juventus. Il Barcellona potrebbe avere la meglio con l’assalto decisivo in vista della prossima stagione

La Juventus continua a lavorare senza sosta in ottica futura per eventuali acquisti di primissima fascia, ma potrebbe arrivare una nuova beffa in casa bianconera per il top player. Accostato già alla compagine torinese, sarebbe sul punto di accettare la destinazione Barcellona.

Calciomercato Juventus, Alaba verso il Barcellona

Come svelato dall’edizione odierna di “Diariogol” il possibile futuro presidente del Barcellona, Joan Laporta, avrebbe già ottenuto il “sì” da parte di David Alaba, il giocatore del Bayern Monaco in scadenza di contratto. Il candidato alla presidenza sarebbe così lavorando per il parametro zero beffando la Juventus.

Lo stesso austriaco ha svelato in conferenza stampa di trovarsi bene con la compagine bavarese, ma solamente a partire da gennaio si conoscerà con certezza il futuro. Il suo contratto con il Bayern scadrà nel giugno 2021.

Ancora pochi mesi, poi Alaba sarebbe anche pronto a vestire la maglia del Barcellona in vista della prossima stagione.

