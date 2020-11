Calciomercato, Juventus a rischio | Simeone ‘pazzo’ del big!

Diego Simeone è pronto a mettere i bastoni tra le ruote alla Juventus: top player nel mirino, bianconeri verso la beffa

L’Atletico Madrid di Simeone ha intenzione di mettersi sulla strada della Juventus, già in vista del calciomercato invernale. Il ‘Cholo’, infatti, spinge per l’assalto a gennaio di uno degli obiettivi in cima alla lista del CFO bianconero Fabio Paratici: rischio beffa per la ‘Vecchia Signora’.

Calciomercato Juventus, sorpasso Simeone: big a gennaio

Il ‘Cholo’ Simeone è pronto a farsi avanti per uno degli principali obiettivi per l’attacco della Juventus. Secondo quanto riferisce il portale spagnolo ‘Don Balon’, il tecnico argentino ha messo nel mirino Duvan Zapata.

Simeone stima tanto il bomber dell’Atalanta e lo vuole già a gennaio, anticipando la concorrenza bianconera. Con Diego Costa che sta deludendo sotto porta, il centravanti colombiano rappresenta la primissima scelta per rinforzare l’attacco dell’Atletico Madrid.

Operazione complessa, tuttavia, quella che porta al pilastro di Gasperini: l’Atalanta, infatti, difficilmente si priverà di Zapata a stagione in corso.

