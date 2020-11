Calciomercato Juventus, il Real libera Sergio Ramos | Intreccio col Napoli

Grande interesse della Juve per Sergio Ramos. La trattativa potrebbe portare a un intreccio tra il Real Madrid e il Napoli per liberare lo spagnolo

L’interesse della Juventus per Sergio Ramos è concreto: il difensore spagnolo non ha ancora rinnovato con il Real Madrid e a fine stagione potrebbe lasciare la Casa Blanca. La trattativa, infatti, non è ancora giunta alla conclusione e a 34 anni, il capitano del Real sta valutando un’esperienza fuori dalla Spagna. Il club bianconero gli offrirebbe volentieri un contratto e i Blancos pensano di cautelarsi con un difensore del Napoli.

Juventus, Koulibaly al Real libera Sergio Ramos

Secondo quanto riferito da ‘Don Balon‘, il Real Madrid ha intenzione di acquistare un top player in difesa e la scelta è Kalidou Koulibaly. Il difensore del Napoli, dopo qualche infortunio di troppo, è tornato a giocare ad alti livelli e i Blancos sono molto interessati, soprattutto perché non è ancora sicura la posizione di Sergio Ramos. Il difensore spagnolo è in scadenza nel 2021 ed è nel mirino della Juventus.

Il Real Madrid vorrebbe ‘cautelarsi’ con l’acquisto di Koulibaly, visto il forte interesse dei bianconeri per il proprio capitano. I bianconeri vorrebbero piazzare il colpo a parametro zero, l’ennesimo degli ultimi anni, in modo tale da portare alla corte di Pirlo un calciatore che è da sempre decisivo in Champions League.

