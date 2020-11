Calciomercato, il Milan sfida la Juventus | Nel mirino il nuovo De Ligt

Juventus e Milan sono pronte a lottare in campionato ma anche per il mercato: nuovo talento nel mirino di entrambe

Non mancano le sorprese in questo avvio di Serie A, che ha regalato fin qui tanti risultati inaspettati e una classifica equilibrata. Non sembra esserci una squadra che possa ammazzare il campionato ma al momento comanda un ottimo Milan che ha collezionato cinque vittorie e un pareggio.

Alle spalle c’è il Sassuolo con due punti in meno dei rossoneri, mentre resta quattro punti dietro la Juventus che è fin qui la grande delusione. I bianconeri però possono ancora crescere molto visto che si è ancora all’inizio di un campionato che si preannuncia avvincente, lungo e spettacolare.

Calciomercato, Milan e Juventus si sfidano per Schuurs: il talento che sta impressionando nell’Ajax

Milan e Juventus potrebbero avviare un duello importante in campionato ma non solo. I due club, infatti, potrebbero anche sfidarsi all’esterno del campo per il calciomercato: entrambe le società avrebbero messo nel mirino Perr Schuurs.

Il difensore centrale classe 1999, di proprietà dell’Ajax, sta disputando una grande stagione e fin qui ha totalizzato sei presenze. È seguito anche dal Liverpool, ma Juventus e Milan potrebbero ‘litigare’ tra loro per provare a soffiare ai Reds l’erede di Matthijs De Ligt. Il suo prezzo potrebbe aggirarsi intorno ai 35 milioni di euro.

Schuurs si è conquistato un posto da titolare nell’Ajax con le sue ottime prestazioni ed è ormai presente in ogni gara di campionato e Champions League.