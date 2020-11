Calciomercato Inter, Messi manda Lautaro in Premier | Bivio da 90 milioni

L’Inter è al lavoro per determinare il futuro di Lautaro Martinez: due top club alla finestra, ‘assist’ di Messi

Non è un momento sereno in casa Inter, dopo il rocambolesco pari contro il Parma. Tra discussioni e polemiche, i dirigenti nerazzurri pianificano il futuro calciomercato della squadra di Conte. In tal senso, dalla Spagna, arrivano novità importanti riguardo il destino di Lautaro Martinez: i dettagli.

Calciomercato, Inter-Lautaro: doppia offerta per il ‘Toro’

Secondo quanto riferito da ‘Don Balon’, è sempre più probabile che il destino di Lautaro Martinez si chiami Premier League. Dopo il forte interessamento estivo del Barcellona, la crisi economica ha ‘stoppato’ i top club per la costosa firma del ‘Toro’. In vista di giugno, però, sembrano fermamente intenzionate a farsi avanti due big del calcio inglese: Liverpool e Manchester City.

I ‘Reds’ ritengono Lautaro l’erede ideale di Firmino che molto probabilmente saluterà Anfield in estate. Discorso analogo quello che riguarda i ‘Citizens’ di Guardiola. Con Aguero che dirà addio a zero (probabile il ritorno in Argentina), il Manchester City guarda con interesse al 10 nerazzurro.

Valutazione dettata dall’Inter non meno di 90 milioni. Uno ‘sponsor’ decisivo in prospettiva Premier sarebbe Lionel Messi che ritiene Lautaro un perno fondamentale della nazionale argentina e lo vedrebbe sicuro protagonista proprio in Premier League.

