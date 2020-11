Calciomercato Inter, verso la cessione | Doppio assalto dalla Spagna

Uno dei calciatori di punta nella rosa di Antonio Conte potrebbe partire e lasciare l’Inter nelle prossime sessioni di calciomercato. I più grandi club spagnoli sono pronti a sfidarsi per acquistarlo

L’Inter non sta vivendo un momento facile sotto il punto di vista economico, a causa delle ristrettezze causate dal Covid-19. Il club nerazzurro potrebbe, quindi, essere costretto a portare a termine una grande cessione. Real Madrid e Barcellona continuano a monitorare con grande attenzione la situazione di Lautaro Martinez, come riporta “Fichajes”. Potrebbe dunque verificarsi un grande scontro sul mercato da parte dei due colossi spagnoli. Operazione per la prossima estate.

Calciomercato Inter, scontro a due per Lautaro Martinez

Il futuro del Toro appare dunque a un bivio cruciale. L’attaccante argentino ha punito il Real Madrid in Champions League, dopo essersi messo in evidenza anche nella scorsa stagione contro il Barcellona. I due club potrebbero mettere in scena nei prossimi mesi l’ennesima grande sfida sul mercato. I nerazzurri potrebbero essere disposti a cedere l’attaccante di fronte a un’offerta congrua. In questo modo sistemerebbero il bilancio. Si attendono aggiornamenti in vista della prossima estate.