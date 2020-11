Calciomercato Juventus e Inter, scambio e doppia beffa! I dettagli

Calciomercato Juventus e Inter, bianconeri e nerazzurri ricevono un duro colpo alle proprie mire di mercato: lo scambio le taglia fuori

Avvio di stagione più complesso del previsto per Juventus e Inter, che non riescono a decollare e accusano qualche punto di ritardo rispetto alla vetta della classifica. Il progetto Pirlo non convince ancora del tutto, Conte non riesce a far fruttare l’ottimo mercato. Bianconeri e nerazzurri sono chiamati a una reazione dopo la pausa per confermarsi come le principali contendenti per lo scudetto. E intanto, fuori dal campo, preparano i nuovi duelli di mercato, una costante ormai delle ultime sessioni di trasferimento. Ma per Paratici e Marotta è in arrivo una vera e propria beffa.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Ancelotti ‘alleato’ | Affare shock!

Calciomercato Juventus e Inter, il Barcellona chiude a Firpo: scambio già imbastito

Entrambi hanno messo gli occhi su Junior Firpo. Il laterale del Barcellona è stato ripetutamente accostato all’Inter in estate, anche nell’ambito dell’operazione Lautaro Martinez poi mai realmente decollata. La Juve lo valuta come alternativa di livello a sinistra, dove la presenza del solo Alex Sandro e del giovane Frabotta non è sufficiente. Ma il Barcellona sembra avere altri obiettivi per Firpo. L’intenzione è inserirlo in una trattativa con il Valencia per Gayà. L’esterno è infatti da tempo visto come l’ideale vice di Jordi Alba e, tra qualche tempo, come suo erede potenziale. Uno scambio che di fatto taglierebbe fuori sia Juve che Inter, chiamate a rispondere con una offerta di grande rilievo per provare a scardinare le convinzioni del club blaugrana.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus e Inter, futuro Messi | La sua scelta

Calciomercato Inter, offerto dal PSG | Duello con la Roma