Calciomercato Juventus, Ancelotti ‘alleato’ | Affare shock!

Le strade di Ancelotti e della Juventus nella prossima sessione di calciomercato potrebbero unirsi: idea scambio con i bianconeri

In attesa di tornare in campo dopo la sosta per le nazionali, la Juventus pensa ai possibili colpi di calciomercato da regalare a Pirlo. In tal senso, Carlo Ancelotti ha intenzione di farsi avanti proponendo una clamorosa offerta di scambio al club campione d’Italia con il suo Everton: i dettagli.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, fiducia Sergio Ramos | La notizia dalla Spagna

LEGGI ANCHE >>>Juventus, l’attacco ad Agnelli | “Ritira la squadra e vattene!”

Calciomercato Juventus, super offerta di Ancelotti: i dettagli

Carlo Ancelotti è pronto a bussare alla porta della Juventus. Il tecnico romagnolo guarda ad un possibile scambio con i bianconeri e propone il cartellino di Moise Kean, negando di fatto la possibilità di riscatto da parte del Psg. L’ex bianconero agli ordini di Tuchel sta stupendo tutti: 7 reti ed 1 assist in 11 presenze, con la media di una rete ogni 87′.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Numeri pazzeschi che potrebbero convincere la Juventus a riaccogliere l’attaccante, già accostato in estate. Ancelotti ha intenzione di preparare una maxi-offerta per un gioiello bianconero: Paulo Dybala. Per la ‘Joya’, oltre al cartellino di Kean valutato 40 milioni di euro, il club inglese sborserebbe 30 milioni cash.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, flop e ritorno clamoroso | Colpo a gennaio!

La ‘Vecchia Signora’ preferirebbe un’offerta di soli cash, nonostante lo straordinario periodo vissuto a Parigi dal classe 2000: Dybala, da tempo in uscita, può riportare Kean a Torino.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, super offerta e sorpasso | Conte beffato!

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, problemi in difesa | Idea scambio col Barcellona