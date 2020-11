Calciomercato Juventus, fiducia Sergio Ramos | La notizia dalla Spagna

Importanti novità direttamente dalla Spagna sul futuro di Sergio Ramos: svolta in arrivo per il pilastro di Zidane

Archiviato il pari allo scadere contro la Lazio, la Juventus di Pirlo torna a pensare ai prossimi colpi di calciomercato. In tal senso, in cima alla lista di Paratici rimane Sergio Ramos, in scadenza tra pochi mesi con il Real Madrid. Novità importanti giungono dalla Spagna sul futuro del centrale 34enne: i dettagli.

Calciomercato Juventus, colpo Sergio Ramos: l’annuncio dalla Spagna

Non è un mistero che la Juventus stia monitorando, ormai da tempo, la situazione contrattuale di Sergio Ramos. Il capitano del Real Madrid, in scadenza il prossimo giugno con i ‘Blancos’, è sempre più lontano dal rinnovo. A riportare l’indiscrezione a ‘El Chiringuito’ è il giornalista Juanfe Sanz Perez: “Fino allo scorso venerdì, non vi è stato alcun contatto serio per definire il futuro di Ramos. La mia sensazione è che, ogni giorno che passa, Sergio Ramos sia più lontano dalla permanenza al Real“.

Una dichiarazione che non lascia spazio a dubbi e che ha il sapore dell’assist per la Juventus, che ha messo il centrale spagnolo tra le priorità per il 2021. Il giornalista Eduardo Inda ha poi, aggiunto, a quanto detto dal collega: “Al Real Madrid resta solo l’opzione di un rinnovo annuale a Ramos”.

La Juventus è dunque avvisata, Sergio Ramos ed il Real non sono mai stato tanto lontani.

