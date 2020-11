Calciomercato Juventus, flop e ritorno clamoroso | Colpo a gennaio!

Spunta la pista clamorosa in vista del calciomercato di gennaio. La Juventus ci prova, ritorno possibile: i dettagli

Il pari allo scadere contro la Lazio lascia l’amaro in bocca in casa Juventus per la vittoria sfumata al photofinish. Dal campo al calciomercato, prende corpo una clamorosa idea in vista della sessione invernale. A gennaio, infatti, potrebbe tornare un ex bianconero: il possibile scenario.

Calciomercato Juventus, ritorno shock a gennaio

Non è un momento brillante quello che sta vivendo la Juventus di Pirlo. Tra le delusioni a centrocampo, reparto che maggiormente sta ‘soffrendo’ in questo primo scorcio di stagione, vi è sicuramente il brasiliano Arthur.

Arrivato nella maxi-operazione con Pjanic, l’ex Barcellona ha accumulato solo 345′ in campo. Non se la passa meglio il bosniaco, entrato all’86’ nel match vinto con il Betis. Pjanic ha poi pubblicato un post polemico, su Instagram, che lo ritrae sconsolato in panchina ed al suo ingresso in campo per gli ultimi 4′ di gioco.

Il ritorno del centrocampista a Torino (solo 301′ agli ordini di Koeman) potrebbe avvenire già a gennaio, in prestito. Un’operazione che metterebbe una toppa sulla mediana che ha visto il solo Rabiot giocare con grande continuità. Ecco gli scatti polemici pubblicati da Pjanic nelle scorse ore:

