Juventus, Dybala non parte per l’Argentina | Il comunicato

Dopo la prestazione da dimenticare contro la Lazio, Paulo Dybala dovrà rifiutare la convocazione dell’Argentina: ecco il comunicato ufficiale

Paulo Dybala non partirà per il Sudamerica per rispondere alla convocazione dell’Argentina. L’attaccante della Juventus ha accusato un malore e dovrà dire di no alla chiamata della sua Nazionale. Dopo la prova non troppo esaltante contro la Lazio, ecco un nuovo problema per il bianconero.

Juventus, il comunicato ufficiale dell’Argentina

Nel pomeriggio è arrivato il comunicato ufficiale della Nazionale argentina che ha svelato i motivi dell’assenza dell’attaccante bianconero, che non ci sarà contro Perù e Paraguay: “Dybala è esentato dalla convocazione con l’Argentina perché ha presentato sintomi genito-urinari generali, che richiedono riposo sportivo e valutazioni”.

Dopo la brutta prestazione contro la Lazio, il futuro dell’argentino resta sempre in bilico. Tanti club d’Europa potrebbe chiedere informazioni alla società bianconera, pronta a discutere per quanto riguarda la sua cessione.

