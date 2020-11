Calciomercato Juventus, problemi in difesa | Idea scambio col Barcellona

Juventus pronta a intervenire nel calciomercato di gennaio per regalare a Pirlo un difensore. Possibile nuovo scambio, stavolta tra esuberi, con il Barcellona. Ecco i dettagli

Nonostante le difficoltà economiche, dovute non solo al Covid-19 ma anche se non soprattutto a una cattiva gestione dell’area sportiva nell’ultimo anno e mezzo, la Juventus è pronta a fare la protagonista nel prossimo calciomercato di gennaio. Paratici e soci potrebbero regalare a Pirlo un nuovo difensore, considerati i guai che sta attraversando l’intero reparto arretrato. Si può dire che il tecnico abbia gli uomini contati, ecco perché urge quantomeno l’arrivo di un rinforzo. In tal senso occhio all’asse col Barcellona, col quale pochi mesi fa concluse lo scambio Pjanic-Arthur con benefici fin qui solo per il bilancio.

Calciomercato Juventus, Umtiti dal Barcellona: scambio con l’esubero

Un difensore dal Barcellona, già ma chi? Non certo Pique o Langlet, seppur entrambi molto stimati, bensi Samuel Umtiti. Il camerunese naturalizzato francese è da tempo in uscita dal club blaugrana, tanto che nella passata estate sarebbe stato proposto all’Inter nell’ambito dell’operazione Lautaro Martinez poi non concretizzatasi. Ora è in recupero dall’ennesimo infortunio al ginocchio e dal Coronavirus, da ciò che gli ha impedito di debuttare in questa stagione. Considerato il suo avvilente curriculum clinico, la Juventus può proporre ai blaugrana l’acquisizione del cartellino del 26enne con la formula del prestito più diritto di riscatto fissato sui 20 milioni di euro. Margini per la chiusura possono esserci, anzi dati gli ottimi rapporti tutt’altro che da escludere uno scambio, sempre alla stessa formula e cifra , con Bernardeschi, un ‘esubero’ per Pirlo e gli stessi bianconeri ma sempre apprezzato in casa Barça.

