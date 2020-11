Calciomercato Juventus, Milik a gennaio | L’indizio del CT

Calciomercato Juventus, Arek Milik torna ad essere un’ipotesi già per il prossimo gennaio? Il CT della Polonia lancia l’indizio

Ormai separato in casa, Arek Milik attende di lasciare Napoli, direzione altri lidi tra Serie A ed Europa. Sul futuro del polacco ci sono ancora tanti punti interrogativi, ma il CT della Nazionale biancorossa Brzeczek ha rivelato qualche indizio, nel corso della sua ultima conferenza stampa: “Nonostante non stia giocando, Arkadiusz resta un calciatore molto importante per questa squadra. Ha grande qualità, quindi conto molto su di lui. So bene che non sta attraversando un momento facile, ma penso che presto le cose possano cambiare. Magari può trovare una squadra che punti su di lui, già a gennaio”. Che sia proprio Juventus? Soltanto il mercato saprà dirlo.