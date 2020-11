Calciomercato Juventus, un big a parametro zero | Cifre e dettagli

La Juventus potrebbe mettere a segno un importante colpo sul calciomercato. Il top player è pronto a liberarsi a parametro zero e i bianconeri vogliono farsi trovare pronti: ecco le ultime novità a riguardo

Il futuro di Jerome Boateng sembra essere arrivato a un punto di svolta. Il difensore centrale, infatti, sembrava intenzione a rinnovare per almeno un’altra stagione con il Bayern Monaco, ma ciò non dovrebbe avvenire. Secondo le ultime indiscrezioni riportate dalla Bild, infatti, il centrale andrà a parametro zero a fine anno. Non mancano ovviamente gli interessamenti da parte delle maggiori big internazionali. Di seguito tutte le ultime novità.

Calciomercato Juventus, possibile arrivo di Boateng: le cifre

Sono molte le squadre interessate in Premier League, ma occhio anche al pressing della Juventus in Italia. Il club bianconero ha bisogno di un centrale di primo livello considerando anche i problemi fisici di Chiellini. L’offerta sul piatto è di un biennale con opzione da 4,5 milioni netti a stagione, praticamente 18 milioni lordi. Il difensore era stato accostato anche all‘Inter nelle scorse settimane in un possibile, ma economicamente quasi impossibile, scambio con Eriksen.

